В Подмосковье к зиме подготовили 160 тыс км электросетей и 43 тыс подстанций

В Подмосковье завершена подготовка энергетического комплекса к работе в зимний период. Одним из ключевых аспектов этой подготовки стало обеспечение надежной и качественной подачи электроэнергии потребителям региона.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что зимний сезон для энергетиков — это сложное и ответственное время.

«Чтобы встретить его без перебоев, мы в течение всего года вели подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях. К настоящему времени мы завершили подготовку 160 тыс. километров электросетей и 43 тыс. подстанций», — отметил Воропанов.

Кроме плановой подготовки в регионе активно реализуются программы модернизации электросетевого комплекса. В 2024 году в рамках капитального ремонта дополнительно было отремонтировано более 1362 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также электрооборудование 2203 трансформаторных подстанций.

Важным аспектом подготовки к зиме является расчистка охранных зон линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности. На данный момент в области расчищено более 6306 гектаров таких зон. Это необходимо для предотвращения случаев падения деревьев на провода при неблагоприятных погодных условиях.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей с 2021 года в регионе действует программа, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В этом году работы в рамках программы проводятся на территории 33 горокругов Подмосковья. Уже выполнен ремонт 1059 км воздушных и кабельных линий электропередачи, электрооборудования 218 трансформаторных подстанций и строительной части 203 подстанций. Также было расчищено более 5881 га охранных зон ЛЭП. Работы находятся на завершающем этапе.

Подмосковные территориальные сетевые компании начали планирование мероприятий и разработку дорожных карт по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2025 год.

Особое внимание уделяется готовности персонала и техники к зимнему периоду. В регионе сформированы все необходимые силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций. В их число входят 657 бригад и 2732 единицы спецтехники, включая резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ).

«В этом году Правительством Московской области было принято решение о приобретении 80 новых РИСЭ. Они смонтированы на шасси автомобиля и позволяют быстро восстановить подачу электроэнергии потребителям в случае аварии. Это касается как котельных, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов, так и канализационных насосных станций», — добавил Воропанов.

В настоящее время осуществляется поставка новых передвижных электростанций (ПЭС). К концу 2024 года в регионе будет в полной готовности находиться 232 ПЭС.

Все перечисленные меры позволят обеспечить стабильное электроснабжение жителей Московской области в зимний период.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.