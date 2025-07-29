В Подмосковье к «умному» мониторингу подключили свыше 66 тыс фонарей

С начала года к инновационной системе мониторинга наружного освещения подключили более 66 тыс. уличных фонарей и 1,4 тыс. линий наружного освещения. Теперь она контролирует работу свыше 2,5 тыс. распределительных шкафов и 3 тыс. км. линий наружного освещения, а также 110 тыс. уличных фонарей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Умная» система оснащена высокоточным оборудованием и специализированным программным обеспечением, которые в режиме реального времени собирают данные о состоянии каждого светильника и линии: текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических сбоев. Все данные автоматически аккумулируются в единой системе.

«Помимо мониторинга, система распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям и отправляет уведомления о неисправностях в чат-бот. Уже направлено 4,7 тыс. сигналов. Такая автоматизация позволяет значительно быстрее приступить к устранению проблемы. В результате время реагирования на обращения жителей в данной сфере сократилось на 35%», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В 24 муниципалитетах Московской области внедрена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), которая регулирует работу уличных фонарей удаленно, экономит электроэнергию путем настройки яркости света и времени их работы, а также контролирует состояние электрической сети и отслеживает аварийные ситуации.

С 2024 года данные из различных АСУНО автоматизировано передаются в «умную» систему мониторинга. Эта информация обрабатывается, систематизируется и отображается на дашборде. Он содержит данные по количеству аварий за предыдущие периоды, зафиксированные поквартально, информацию по общему количеству объектов в области и в каждом муниципалитете. Кроме того, возможен просмотр информации по времени устранения аварий.

С начала 2025 года с помощью «умного» мониторинга проконтролировано решение свыше 7 тыс. неполадок в уличном освещении (своевременное устранение до 24 часов) на 360 объектах, обработано свыше 2 тыс. обращений жителей.

«Проект успешно функционирует с 2024 года и уже доказал свою эффективность. В числе ближайших планов — удвоить количество контролируемых в онлайн-режиме объектов, обеспечить полный охват уличного освещения Подмосковья, подключенного к автоматизированным системам, а также внедрить сервис контроля сроков устранения жалоб и рейтингования эксплуатирующих организаций», — добавила Надежда Куртяник.

Подробнее о системе можно узнать на портале «Цифровой регион» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

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