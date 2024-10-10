В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили еще 15 тыс камер

В сентябре на территории Московской области подключено 15 тыс. камер системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Благодаря удаленному видеоконтролю нейросеть может фиксировать:

навалы мусора;

ямы;

граффити;

неправильную парковку;

дефекты освещения.

Анализ фотографий с камер искусственный интеллект проводит два раза в сутки. При фиксации нарушения система формирует задачу для ее устранения. Ответственной организации для этого дается время в рамках регламента. После истечения срока искусственный интеллект повторно проверяет то место, где было обнаружено нарушение, и результат работы по его устранению.

До конца этого года планируется оснастить систему еще 30 тыс. видеокамерами.

По вопросу установки камер системы «Безопасный регион» жители вправе обращаться в администрацию своего городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.