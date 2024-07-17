В Подмосковье юрлица заключили 456 договоров на вывоз отходов с начала года

Вывоз отходов на территории всей Московской области производится по графику. На территории Воскресенского кластера с начала года заключено 456 новых договоров на вывоз отходов с региональным оператором. Из них 86 — за июнь. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, только в вышеупомянутом кластере для этого задействовано более 190 единиц техники.

Лидером по привлечению бизнеса к современной системе обращения с отходами стал городской округ Люберцы — 54 новых контракта.

Иметь договор на вывоз с профильной организацией обязаны все хозяйствующие субъекты.

Отсутствие соглашения — это нарушение законодательства, которое влечет за собой административный штраф от 100 до 250 тыс. рублей.

Оформить договор с ЭкоЛайн-Воскресенск можно онлайн: для юридических лиц и для физических лиц.

Сотрудники регионального оператора ежедневно передают информацию об организациях, не имеющих договоров на обращение с ТКО, в надзорные органы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.