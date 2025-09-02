В Подмосковье изменились требования оформления протоколов собраний собственников МКД

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:45

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила оформления протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов согласно приказу Минстроя России № 266/пр. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Основные изменения:

протокол должен быть оформлен в течение 10 календарных дней после собрания;

подписывают документ: председатель, секретарь, члены счётной комиссии или инициатор при отсутствии комиссии;

вводятся обязательные реквизиты: уникальный номер протокола (формируется автоматически в ГИС ЖКХ) и паспортные данные инициатора;

при голосовании в решении обязательно указывается СНИЛС собственника.

Какие документы необходимы?

список участников с идентификационными данными;

отдельный список присутствующих с подписями.

Порядок передачи документов в орган жилищного надзора:

при проведении собрания без использования ГИС ЖКХ:

УО, ТСЖ или ЖСК обязаны в течение 5 календарных дней после получения документов от инициатора передать их оригиналы в орган государственного жилищного надзора;

передача осуществляется по акту приема-передачи.

при проведении онлайн-голосования:

орган государственного жилищного надзора получает доступ к протоколу через ГИС ЖКХ;

бумажная передача документов не требуется.

общие требования:

администратор собрания обязан передать письменные решения в орган государственного жилищного надзора в течение 10 календарных дней с момента окончания собрания.

Преимущества изменений:

повышение прозрачности;

стандартизация документации;

усиленная защита от фальсификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.