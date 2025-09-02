В Подмосковье изменились требования оформления протоколов собраний собственников МКД
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила оформления протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов согласно приказу Минстроя России № 266/пр. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Основные изменения:
- протокол должен быть оформлен в течение 10 календарных дней после собрания;
- подписывают документ: председатель, секретарь, члены счётной комиссии или инициатор при отсутствии комиссии;
- вводятся обязательные реквизиты: уникальный номер протокола (формируется автоматически в ГИС ЖКХ) и паспортные данные инициатора;
- при голосовании в решении обязательно указывается СНИЛС собственника.
Какие документы необходимы?
- список участников с идентификационными данными;
- отдельный список присутствующих с подписями.
Порядок передачи документов в орган жилищного надзора:
при проведении собрания без использования ГИС ЖКХ:
- УО, ТСЖ или ЖСК обязаны в течение 5 календарных дней после получения документов от инициатора передать их оригиналы в орган государственного жилищного надзора;
- передача осуществляется по акту приема-передачи.
при проведении онлайн-голосования:
- орган государственного жилищного надзора получает доступ к протоколу через ГИС ЖКХ;
- бумажная передача документов не требуется.
общие требования:
- администратор собрания обязан передать письменные решения в орган государственного жилищного надзора в течение 10 календарных дней с момента окончания собрания.
Преимущества изменений:
- повышение прозрачности;
- стандартизация документации;
- усиленная защита от фальсификации.
