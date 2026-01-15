Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:03

В Подмосковье изменили сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг с марта 2026 года

В Подмосковье с 1 марта 2026 года вступают в силу новые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг: счета будут приходить до 5-го числа, а оплачивать их нужно до 15-го числа каждого месяца, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

С 1 марта 2026 года в Подмосковье вступает в силу федеральный закон, который устанавливает новые сроки расчетов за жилищно-коммунальные услуги.

Собственники и наниматели жилья теперь должны оплачивать квитанции за жилье и коммунальные услуги ежемесячно до 15-го числа. Ранее крайний срок оплаты был до 10-го числа месяца.

Платежные документы — счета-извещения — будут поступать до 5-го числа каждого месяца. Этот срок является обязательным и не может быть изменен договором с управляющей организацией или решением собрания собственников жилья.

Новый порядок призван сделать график платежей более удобным и сбалансированным. Изменения распространяются на все платежи, начиная с марта 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.