В Подмосковье идет отбор объектов ЖКХ для включения в программы модернизации

Под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в областном правительстве прошла серия межведомственных штабов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В состав рабочей группы вошли:

представители МинЖКХ Московской области, Минчистоты Московской области, Минэнерго Московской области, ГУРБ Московской области МЭФ Московской области;

представители ресурсоснабжающих и других профильных организаций.

«Многие участки трубопроводов устарели, срок их эксплуатации подходит к концу. Нам важно определить наиболее уязвимые места, чтобы начать действовать, не дожидаясь технологических сбоев. Понять реальную картину на местах помогают отраслевики. Коллеги каждый в своей части подсвечивают проблемные аспекты и вносят предложения по решению. Задача рабочей группы — сформировать стратегию по модернизации объектов ЖКХ для всех муниципалитетов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сначала участники в рамках выездных мероприятий в округах оценивают степень износа инфраструктуры, анализируют техническое состояние канализационно-насосных станций, водозаборных узлов и водопроводов.

После чего на заседании штаба специалисты вносят предложения о необходимых ремонтных мероприятиях и принимают решения о включении объектов в инвестиционную, муниципальную или государственную программы в зависимости от объемов работ и их стоимости.

Уже проведено 12 штабов по вопросам модернизации объектов в Воскресенске, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Лосино-Петровском, Мытищах, Шаховской, Богородском, Шатуре, Звездном городке и Красногорске. Мероприятия проводятся ежедневно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.