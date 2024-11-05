В Подмосковье готовы коммунальные счета за октябрь

МосОблЕИРЦ завершил расчет платы за коммунальные услуги за октябрь. Оплатить счета можно в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Те, кто подписался на электронный счет, не получат его бумажный дубликат. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.

Оформить подписку можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Варианты оплаты коммунальных услуг без банковской комиссии:

в личном кабинете,

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в терминалах и на приеме у менеджеров в клиентских офисах расчетного центра.

Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ — на портале Твой Домовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.