В Подмосковье готовы коммунальные счета за январь

Расчетный центр информирует, что коммунальные счета за январь сформированы в личном кабинете «МосОблЕИРЦ» и доставлены большинству жителей Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Электронные квитанции получают те, кто оформил подписку в личном кабинете. Электронный счет сохраняет деревья и снижает количество отходов. Он не потеряется, не придет в негодность, всегда доступен для оплаты и проверки начислений.

Оплатить счета можно в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные сервисы «МосОблЕИРЦ».

Без комиссии оплатить коммунальные услуги через СБП можно:

в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в платежных терминалах в офисах «МосОблЕИРЦ»,

по электронному счету — из электронной почты.

Купоны на скидки и подарки можно получить после каждого онлайн-платежа в личном кабинете сайте расчетного центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». На странице «Коммунального бонуса» десятки предложений в категориях: гипермаркеты и доставка, обучение и путешествия, одежда, бытовая техника и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.