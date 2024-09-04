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В Подмосковье готовы коммунальные счета за август

МосОблЕИРЦ завершил расчет платы за коммунальные услуги за последний летний месяц, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Большинство жителей Подмосковья уже получили свои квитанции. Для тех, кто оформил подписку на электронный платежный документ, бумажный дубликат не придет — квитанции доступны в личном кабинете и отправлены на электронную почту.

Оплатить коммунальные услуги можно без комиссии несколькими способами:

в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;

через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

с помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;

в клиентских офисах расчетного центра.

Также оплатить счета возможно в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Для получения дополнительной информации по расчетам за жилищно-коммунальные услуги жители могут посетить портал «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.