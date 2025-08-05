В Подмосковье голосовой помощник «Выездная администрация» сделал 6,6 тыс звонков

С апреля этого года в Подмосковье работает голосовой помощник «Выездная администрация». За это время он сделал более 6,6 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Голосовой помощник звонит жителям, чтобы рассказать о решении проблем, озвученных ими на выездных администрациях, а также принимает обратную связь от абонентов о качестве решения проблемы.

Кроме того, за время работы виртуальный помощник получил более 1,5 тыс. оценок. Робот звонит с номера: 8 (498) 602-32-80.

В Подмосковье создана экосистема голосовых помощников. Изучить каждого из них подробнее можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.