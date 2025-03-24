В Подмосковье газовые работы перешли на региональный портал

На портал госуслуг Московской области поступило более 200 заявок на ремонтные работы газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Региональный портал госуслуг является самым популярным цифровым сервисом Подмосковья: на нем зарегистрировано свыше 7,5 млн пользователей, а количество электронных услуг и функций превышает 390. Среди новинок прошлого года — услуга ремонта и замены газового оборудования, которой с момента запуска воспользовались более 200 раз», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

При обнаружении проблем с газовым оборудованием, его износом или истечением срока службы устройств самостоятельный ремонт запрещен. Для устранения неисправностей или замены оборудования необходимо вызвать специалистов газовой службы.

Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна для физических лиц на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ».

Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение 3 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.