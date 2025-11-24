В Подмосковье газифицировали 50 населенных пунктов в 2025 году

Специалисты «Мособлгаза» выполнили основной объем работ по губернаторской программе газификации на год, подключив к сетям 50 населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

«Благодаря последовательной работе в рамках губернаторской программы „Развитие газификации в Московской области до 2035 года“, которая реализуется в регионе более 20 лет, современное газовое отопление и комфорт получили свыше 300 тыс. жителей Подмосковья. Всего за время действия программы газифицировано более 900 населенных пунктов», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В рамках губернаторской программы газификации Мособлгаз прокладывает в населенный пункт источник газификации — строит межпоселковые газораспределительные сети. После завершения этих работ жители могут подавать заявки на технологическое присоединение своих домовладений к сетям по программе «Социальная газификация».

«Мы сдали 50-й объект губернаторской программы из запланированных 70 на этот год. Сейчас ведется прием заявок от жителей этих населенных пунктов на подключение домов к газораспределительной сети и строительство газопроводов-вводов. Строительные работы продолжаются в семи городских округах», — отметил генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Включение населенного пункта в программу газификации возможно при выполнении двух обязательных критериев:

в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 жителей;

предельный лимит капитальных затрат по программе наодногожителя не должен превышать 450 тыс. рублей.

Ознакомиться с актуальным перечнем населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации, и направить заявку для проверки на соответствие критериям программы можно на официальном сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.