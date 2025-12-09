В Подмосковье эвакуировали более 120 автомобилей за неделю

На территории региона продолжается работа по борьбе с запаркованностью дворов и общественных пространств транспортными средствами. За парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю грозит административная ответственность. Так, в период с 1 по 7 декабря эвакуировано 124 автомобиля, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Еще более 90 автовладельцев привлечены к ответственности без эвакуации за размещение транспортных средств под запрещающими знаками. Всего за указанный период в регионе зарегистрировано 222 нарушения.

Больше всего машин эвакуировано:

Ленинский — 113;

Химки — 11.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве напомнили, что сумма штрафов за нарушение правил парковки во дворах в зоне действия вышеуказанных знаков предусмотрен штраф 2 250 рублей.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.