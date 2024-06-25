В Подмосковье дома для переселенцев из аварийного жилья обеспечат электроснабжением

Энергетики Московской области продолжают активную деятельность по технологическому присоединению потребителей региона к электрическим сетям. Работы проходятся во всех муниципалитетах Подмосковья под контролем регионального министерства энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Мероприятия по технологическому присоединению являются частью инвестиционной программы подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго». В 2024 году в Подмосковье по инвестпрограмме в рамках нового строительство, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планируется ввод в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности, при этом 65,3 км и 34,4 МВА запланировано ввести именно по договорам технологического присоединения потребителей региона», — отметил вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Так, к примеру, в рамках договора технологического присоединения до конца июня текущего года к сетям подключат переселенцев из аварийного жилья города Пущино городского округа Серпухов. Для этого специалисты «Мособлэнерго» построили подстанцию с двумя трансформаторами по 400 кВА каждый и кабельные линии КЛ-10 кВ. Сейчас на электрообъектах выполняются пуско-наладочные работы.

«Надежной подачей электроэнергии будет обеспечено два новых жилых дома общей площадью квартир 9,7 тыс. кв. м, расположенных в микрорайоне «Д» на Южной улице города Пущино. Жилой комплекс рассчитан на 192 квартиры для переселенцев из аварийного фонда. Проект разработан с учетом стандартов качества жилищного строительства, предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории с созданием спортивных и детских площадок, велодорожек и автомобильных парковок», — прокомментировал Хромушин.

Компания «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также уделяет большое внимание подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.