сегодня в 14:45

В Подмосковье должники за коммунальные платежи получат оранжевые уведомления

В середине сентября жители Подмосковья, накопившие долг за коммунальные услуги свыше 8 тысяч рублей и не оплатившие счета более двух месяцев, получают оранжевые уведомления, которые служат напоминанием о необходимости своевременной оплаты и предупреждением о возможных последствиях, таких как начисление пеней, отключение коммунальных услуг и судебные взыскания. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Своевременная оплата коммунальных услуг — важная мера, которая помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки на семейный бюджет. Кроме того, она гарантирует продолжение предоставления льгот и субсидий в полном объеме.

Как оплатить долг:

1. Не дожидаясь получения долгового извещения, жители могут оплатить задолженность за август по графе «Итого к оплате».

2. Погашение долга возможно с помощью штрих-кода на квитанции или по номеру лицевого счета.

Способы оплаты без комиссии:

Если долг уже погашен к моменту получения уведомления, повторная оплата не требуется.

«В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.