В Подмосковье должники за коммунальные платежи получат оранжевые уведомления
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В середине сентября жители Подмосковья, накопившие долг за коммунальные услуги свыше 8 тысяч рублей и не оплатившие счета более двух месяцев, получают оранжевые уведомления, которые служат напоминанием о необходимости своевременной оплаты и предупреждением о возможных последствиях, таких как начисление пеней, отключение коммунальных услуг и судебные взыскания. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Своевременная оплата коммунальных услуг — важная мера, которая помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки на семейный бюджет. Кроме того, она гарантирует продолжение предоставления льгот и субсидий в полном объеме.
Как оплатить долг:
1. Не дожидаясь получения долгового извещения, жители могут оплатить задолженность за август по графе «Итого к оплате».
2. Погашение долга возможно с помощью штрих-кода на квитанции или по номеру лицевого счета.
Способы оплаты без комиссии:
- В личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или через кнопку моментальной оплаты;
- В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн«;
- В клиентских офисах расчетного центра.
Если долг уже погашен к моменту получения уведомления, повторная оплата не требуется.
«В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.