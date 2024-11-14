сегодня в 12:02

В Подмосковье для управляющих компаний ввели новые штрафы

В Мособлдуме в целом приняли закон, в соответствие с которым в региональном КоАП для управляющих компаний вводятся новые штрафы, передает корреспондент РИАМО.

«Теперь устанавливаются штрафы для управляющих компаний и организаций, осуществляющих содержание домовой инфраструктуры, за нарушение порядка размещения информации в информационных системах», – сказал председатель Комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Эти данные могут касаться, например, ремонта и обслуживания газового оборудования, состояния придомовой территории, проверки вентиляции и других аспектов.

Управляющие компании обязаны предоставлять информацию через специальные системы, такие как АИС ГЖИ, ЕИАС ЖКХ и мобильная диспетчерская служба Подмосковья.

За отсутствие данных, несвоевременное их размещение, а также за неполную или недостоверную информацию в базах данных ЖКХ предусмотрены штрафы:

для ИП и должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.