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сегодня в 13:26

В Подмосковье для сотрудников коммунальных служб закупят новые комплекты спецодежды

С наступлением зимнего сезона в Московской области особое внимание уделяется обеспечению сотрудников коммунальных служб специальной одеждой. В 2024 году планируется закупка комплектов рабочей одежды, состоящих из утепленных курток и брюк, соответствующих современным требованиям к качеству и функциональности. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Состав зимней спецодежды зависит от профессии и обязанностей специалиста.

В стандартный комплект для работы на улице входят:

утепленная куртка;

брюки или утепленный комбинезон;

зимняя обувь — ботинки, сапоги или валенки;

шапка с теплой подкладкой или мехом;

утепленные варежки или перчатки.

«Мы заботимся о комфорте сотрудников коммунальных служб региона в первую очередь. Вся новая форма надежно защитит работников от низких температур и порывистого ветра, позволяя выполнять свои обязанности с максимальным комфортом» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Например, в Раменском будет приобретено 300 комплектов зимней спецодежды, в Истре — 227, а в Пушкинском — 73 комплекта.

Меры направлены на создание безопасных условий труда в условиях холодного климата, что значительно способствует повышению производительности рабочих.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев