В Подмосковье для борьбы с подтоплениями применяют спецтехнику

Коммунальные службы Подмосковья используют вакуумные машины, илососы и насосные станции для ликвидации весенних подтоплений. Работы усилили из-за рекордного объема снега этой зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением весны в регионе увеличился объем работ по отводу талых вод и устранению последствий паводка. Таяние снега и подъем грунтовых вод приводят к подтоплению дворов, дорог и подвальных помещений. Тип техники подбирают в зависимости от характера и масштаба затопления.

Для откачки больших объемов чистой воды применяют вакуумные машины и мотопомпы. Если вода содержит ил и грязь или связана с засорами канализации, используют илососы, которые совмещают функции всасывания и очистки. Для профилактики и промывки коллекторов задействуют каналопромывочные машины. В труднодоступных местах, в том числе в СНТ и частном секторе, работают аварийные бригады с автономными мотопомпами. При авариях на сетях используют тяжелую технику на базе КАМАЗа и дренажные насосные станции.

В регионе также обустраивают водоприемные колодцы, прокладывают водоотводящие каналы, вывозят снег и прочищают ливневую канализацию. Ранее министр Игорь Даниленко сообщил, что из-за рекордного количества снега подготовка к паводку началась заранее.

«Мы разработали более 1,3 тыс. маршрутов в системе «Яндекс.Вектор» для обходов территорий инспекторами. Они охватывают ключевые зоны риска. С начала марта зафиксировано более 800 случаев подтоплений, 80% из них устранили в течение 24 часов», — отметил Даниленко.

Для мониторинга дворовых территорий с применением искусственного интеллекта разработано более 1 тыс. маршрутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.