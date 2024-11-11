Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:35

В Подмосковье день энергосбережения отмечается 11 ноября

В зимний период подача освещения на улицах региона особенно важна, так как световой день составляет порядка 8 часов. С начала осени было выявлено более 7 тыс. дефектов уличного освещения и порядка 4 тыс. недочетов в работе осветительных приборов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Камеры системы «Безопасный регион» и «умные» автомобили ежедневно отслеживают состояние фонарей во дворах и общественных пространствах. Также инспекторы ведомства контролируют исправность осветительных приборов в местах общего пользования МКД.

11 ноября в регионе отмечается День энергосбережения.

День энергосбережения — это повод вспомнить о сотрудниках, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, а также о важности экономии этого ценного ресурса.



Что позволяет экономить энергию в быту?

не оставляйте электрические приборы в режиме ожидания;

приучите себя выключать свет, выходя из комнаты;

пользуйтесь как можно больше естественным светом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.