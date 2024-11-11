В Подмосковье день энергосбережения отмечается 11 ноября
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В зимний период подача освещения на улицах региона особенно важна, так как световой день составляет порядка 8 часов. С начала осени было выявлено более 7 тыс. дефектов уличного освещения и порядка 4 тыс. недочетов в работе осветительных приборов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Камеры системы «Безопасный регион» и «умные» автомобили ежедневно отслеживают состояние фонарей во дворах и общественных пространствах. Также инспекторы ведомства контролируют исправность осветительных приборов в местах общего пользования МКД.
11 ноября в регионе отмечается День энергосбережения.
День энергосбережения — это повод вспомнить о сотрудниках, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, а также о важности экономии этого ценного ресурса.
Что позволяет экономить энергию в быту?
- не оставляйте электрические приборы в режиме ожидания;
- приучите себя выключать свет, выходя из комнаты;
- пользуйтесь как можно больше естественным светом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.