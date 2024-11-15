В Подмосковье более чем в 60 квартирах устранили грибок в октябре

В октябре по заявкам жителей сотрудники коммунальных служб провели работы по ликвидации плесени на стенах в 60 квартирах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве отметили, что управляющие компании должны своевременно обслуживать и регулярно обследовать фасады МКД. Это поможет сохранить теплоизоляционные качества и предотвратить возникновение грибка в жилых помещениях.

Пораженными могут оказаться как все стены, так и отдельные участки. Например, промерзающие углы, куда ограничен доступ воздуха. Такая проблема обычно имеет сезонный характер и проявляется преимущественно в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома.

Если заражение произошло из-за неудовлетворительного состояния конструкций вне квартиры, к примеру, трещины в стенах, поврежденная крыша, высокая влажность в подвале и неисправная вентиляция — обратитесь в свою управляющую компанию. Если же виной этому негерметичные окна и поэтому в квартире холодно и влажно, причину придется исправлять самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.