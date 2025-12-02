В Подмосковье более 8 тыс человек повысили грамотность в вопросах ЖКХ

Жители Московской области активно осваивают практические знания для эффективного управления своими многоквартирными домами. С начала года в 48 городских округах региона прошли семинары по вопросам ЖКХ, участниками которых стали более 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В программу вошли:

детальный разбор структуры договора управления МКД.

пошаговая процедура создания совета дома и спектр его полномочий.

инструменты для оптимизации расходов на содержание общего имущества.

практика проведения общих собраний собственников в цифровом формате через ГИС ЖКХ.

«Особое внимание всегда уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедомовые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Лидерами по количеству участников стали городские округа: Сергиево-Посадский, Богородский, Наро-Фоминский, Пушкинский, Раменский и Истра.

Особенность проекта — в разнообразии образовательных программ, разработанных для разных аудиторий:

Для участников клубов «Активное долголетие» были организованы курсы, направленные на правовую и практическую ориентацию в жилищных вопросах.

Для слушателей из учебных заведений (школьников и студентов) провели интерактивные занятия по финансовой грамотности и основам жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.