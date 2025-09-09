В Подмосковье благоустройство дворов завершено на 86%

На территории Московской области завершаются работы по благоустройству дворовых пространств — программа уже реализована более чем на 86%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работы полностью выполнены в следующих муниципалитетах:

Бронницы, Волоколамск, Восход, Жуковский, Клин, Котельники, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Черноголовка, Наро-Фоминский.

В рамках программы во дворах приводится в нормативное состояние асфальтовое покрытие, тротуары, освещение, устанавливаются лавочки и урны, а также выполняются работы по обустройству дополнительных парковочных мест.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что программа пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество заявок на проведение работ по благоустройству в администрации увеличивается.

С опережением графика благоустройство выполнено в 341 дворе региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.