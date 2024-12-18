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В Подмосковье активно внедряют технологии для повышения качества стройконтроля

ГБУ МО «УТНКР» активно внедряет современные технологии для повышения эффективности строительного контроля. Одним из ключевых инструментов в техническом арсенале экспертов стал электронный планшет — устройство для точного и оперативного документооборота, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Задачи технической экспертизы — это не только умение находить дефекты и оценивать состояние зданий, но и искусство четкого документирования каждого элемента конструкции. Электронный планшет позволяет:

легко и быстро фиксировать, а также структурировать данные;

вносить пометки прямо на объекте обследования;

обеспечить быстрый доступ к документации;

облегчить обмен информацией с коллегами.

Таким образом, использование электронного планшета делает работу экспертов ГБУ МО «УТНКР» не только более удобной, но и максимально качественной. Это возможность быстро и точно фиксировать результаты обследования объекта, гарантируя четкость и достоверность.

ГБУ МО «УТНКР» проводит техническое обследование зданий, сооружений и других объектов любой сложности на всей территории Москвы, Московской области и вновь присоединенных регионах. Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» представлена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.