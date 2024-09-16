В Подмосковье активно ведутся работы по подготовке МКД к зиме - Мурашов

В Подмосковье в работе по подготовке к зиме находится 27 тыс. домов из 55 тыс., сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

По его словам, основная зона риска - 8 тыс. домов. Это связано со скатной кровлей и розливами на чердаках. В 55% домов, а это 4 745 МКД, нарушений обнаружено не было.

«Но по 45% нарушения были. Это 3 918 домов. Мы начали проверку с 9 августа, на сегодня 1 364 дома исправлены, и мы это видим в ЕДС. Мы это зафиксировали», - сказал Мурашов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Министр добавил, что оставшийся объем - 2 554 дома. Это те дома, которые на сегодня еще не исправили имеющиеся нарушения. По ним нужно провести основную работу.

«Эту работу надо ускорять», - заключил зампред правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.