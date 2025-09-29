В Подмосковье 74% жилых домов подключили к отоплению

Московской области активно проходит процесс подключения многоквартирных домов к системе центрального отопления. На сегодняшний день тепло уже подано в74% жилых зданий региона. Практически полная готовность к отопительному сезону достигнута в социальной сфере — 99% объектов уже обеспечены теплом. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Также в настоящее время отопление подано практически во все жилые дома в Балашихе, Бронницах, Королеве, Коломне, Лобне, Люберцах, Наро-Фоминском округе, Реутове и Ступине.

Этот масштабный запуск является частью плановой подготовки к осенне-зимнему периоду. Согласно установленным срокам, все многоквартирные дома в регионе должны быть подключены к теплу до 1 октября. После завершения этого этапа энергетики приступят к пуску отопления на промышленных предприятиях.

Вся теплоснабжающая инфраструктура региона полностью готова к работе в зимних условиях. Для обеспечения бесперебойного процесса за пуском тепла ведется постоянный мониторинг. Министерство энергетики Московской области анализирует обращения граждан, в том числе поступающие через социальные сети, и организует оперативное устранение любых возникающих неполадок. Таким образом, комплексный подход позволяет обеспечить плавный и контролируемый запуск отопительного сезона для всех категорий потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.