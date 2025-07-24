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В Подмосковье 50 специалистов прошли обучение по пожарной безопасности с начала года

Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Московской области реализует как отраслевые, так и общие направления. Так, с начала года программу по пожарной безопасности освоили 50 специалистов. Обучение возможно в двух форматах, сообщает пресс-служба ведомства.

Интенсивные курсы повышения квалификации рассчитаны на 40 академических часов и охватывают:

проведение противопожарных инструктажей с применением цифровых технологий;

организацию систем мониторинга на пожароопасных производствах;

разработку планов эвакуации для разных типов зданий.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца.

Профпереподготовка длится 256 часов и включает:

изучение методов профилактики пожаров;

разбор реальных случаев возгораний на промышленных объектах;

проектирование систем противопожарной защиты.

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца.

Обучение подходит руководителям производств, техническим специалистам, управляющим недвижимостью и строительным инспекторам.

Записаться на программы можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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