В Подмосковье 50 специалистов прошли обучение по пожарной безопасности с начала года
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Московской области реализует как отраслевые, так и общие направления. Так, с начала года программу по пожарной безопасности освоили 50 специалистов. Обучение возможно в двух форматах, сообщает пресс-служба ведомства.
Интенсивные курсы повышения квалификации рассчитаны на 40 академических часов и охватывают:
- проведение противопожарных инструктажей с применением цифровых технологий;
- организацию систем мониторинга на пожароопасных производствах;
- разработку планов эвакуации для разных типов зданий.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
По окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца.
Профпереподготовка длится 256 часов и включает:
- изучение методов профилактики пожаров;
- разбор реальных случаев возгораний на промышленных объектах;
- проектирование систем противопожарной защиты.
По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца.
Обучение подходит руководителям производств, техническим специалистам, управляющим недвижимостью и строительным инспекторам.
Записаться на программы можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
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