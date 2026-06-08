В Подмосковье 373 студента обучаются на энергетиков по целевым договорам

В компаниях электросетевого комплекса Подмосковья по целевым договорам обучаются 373 студента вузов и колледжей Москвы и области. В 2026 году 67 выпускников направят на работу в «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Подготовка кадров для электросетевого комплекса региона ведется совместно с компаниями «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». По целевым договорам сейчас обучаются 373 человека. В этом году в «Россети Московский регион» планируется трудоустроить 67 выпускников, из них 44 окончили вузы и 23 — колледжи и техникумы.

В 14 колледжах и техникумах Подмосковья по всем направлениям учатся 7 927 человек, из которых 690 осваивают специальность «Электроэнергетика». Больше всего будущих энергетиков обучаются в техникуме «Подмосковье» (95 студентов), колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова (97), Шатурском техникуме (91) и Павлово-Посадском техникуме (85). По целевым договорам «Мособлэнерго» в 2026 году выпустились девять человек, еще 37 студентов продолжают обучение.

«Подготовка квалифицированных кадров — основа надежности сетевого комплекса Московской области. Мы планомерно наращиваем систему целевого обучения по направлению „Электроэнергетика“, которая гарантирует трудоустройство выпускников и закрывает потребности наших ключевых электросетевых компаний. На сегодняшний день по целевым договорам доля молодых специалистов со средним профессиональным образованием уже составляет более трети от общего потока», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул, что спрос работодателей на выпускников среднего профессионального образования остается высоким, а система непрерывной подготовки кадров обеспечивает надежное энергоснабжение региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.