В Подмосковье 35% соцобъектов подключили к отоплению

В Московской области успешно реализуется плановый запуск тепла в здания социальной сферы. Первыми тепло получают ключевые объекты инфраструктуры — школы, детские сады и поликлиники, что гарантирует комфортные условия для самых уязвимых категорий населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На текущий момент 35% всех социальных учреждений в регионе уже подключены к отоплению. В ряде муниципалитетов, включая Наро-Фоминский городской округ, Реутов, а также закрытых административных образованиях Власиха и Звездный Городок, эта работа полностью завершена. Кроме того, идут к концу работы по подключению отопления в соцобъектах в г. о. Коломна и Раменском г. о.

Следующим этапом, который стартует 29 сентября, станет подача тепла в жилой сектор. Теплоснабжающие организации начнут последовательно запускать отопление в многоквартирных домах. На завершающей стадии тепло поступит и на промышленные предприятия Подмосковья.

Ведомство осуществляет постоянный контроль запуска отопления, анализирует обращения жителей, в том числе в социальных сетях, и, в случае необходимости, оперативно устраняет возникшие замечания. Комплексный и поэтапный подход позволяет обеспечить плавный и бесперебойный переход всего региона на режим осенне-зимнего периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.