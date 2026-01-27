В Подмосковье 30 тыс рабочих и 7 тыс машин устраняют последствия снегопада

В Подмосковье 27 января к ликвидации последствий сильного снегопада привлекли около 30 тысяч специалистов и более 7 тысяч единиц техники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В регионе продолжается сильный снегопад, местами высота снежного покрова достигает 60 см. Для уборки снега задействованы сотрудники городского хозяйства, управляющие организации, МБУ по содержанию территорий и силы «Мосавтодора».

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что к работам подключили также около 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств, включая комлесхоз, МинЖКХ, МТДИ, минстрой и минсельхоз. Все службы работают круглосуточно, особое внимание уделяется «красным» зонам, куда направляют дополнительные силы.

Для расчистки дворов и тротуаров используют более 3 150 роторных снегоуборщиков. Приоритетными направлениями уборки определены подъезды, лестницы, пути к остановкам, социальным объектам и подходы к контейнерным площадкам. Ход работ контролируется через приложение «Яндекс Вектор» в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.