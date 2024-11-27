В Подмосковье 3 декабря состоится итоговый областной форум «Управдом»

3 декабря в доме правительства Московской области состоится итоговый областной форум «Управдом», который приурочен к десятилетию мероприятия. Одним из участников форума станет министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основная цель форума — обсуждение актуальных вопросов в сфере ЖКХ, подведение итогов работы Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и планирование новых направлений развития.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул значимость форума для конструктивного взаимодействия между гражданами и правительством. «За 10 лет мы смогли выстроить эффективный диалог между властью, активистами и гражданами, который реализовал множество инициатив, направленных на улучшение качества жизни в Подмосковье. Это событие дает нам возможность подвести итоги, определить новые приоритеты и продолжить работу по совершенствованию жилищного фонда региона», — сказал Велиховский.

В числе спикеров форума: губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-губернаторы Евгений Хромушин и Мария Нагорная, заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов, председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Московской областной думы Олег Гаджиев, исполнительный директор совета муниципальных образований области Николай Ханин, Юлия Белехова, член координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Модератором форума выступит Олеся Тыщенко, председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов московской области.

Центральным событием форума станет награждение победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области».

Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте форума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.