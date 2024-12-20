В Подмосковье 21 декабря состоится акция по сбору отходов
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
21 декабря жителей Московской области приглашают присоединиться к экологическим акциям, которые волонтеры проведут в разных городских округах. Как и всегда, можно будет сдать ненужные вещи и вторичные ресурсы на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В Раменском городском округе акция состоится:
- с 12:00 до 15:00 — в Быково, на ул. Школьный тупик, д. 1А;
- с 11:00 до 13:00 — в г. Раменское, на ул. Гурьева, д. 1А.
В городском округе Люберцы:
- с 12:00 до 15:00 — на Октябрьском проспекте, д. 190;
- с 12:00 до 15:00 — в рабочем поселке Томилино, в Парке сказок у входа со стороны ул. Плеханова, д. 15.
В Одинцовском городском округе:
- с 15:00 до 16:00 — в Немчиновке, на ул. Советский проспект, д. 4, у Немчиновского Дома культуры;
- с 14:00 до 15:00 — в Новой Трехгорке, на площадке между ул. Кутузовская, д. 74б и ул. Чистяковой, д. 80.
В Ленинском городском округе:
- с 11:00 до 12:00 — в Видном, на Советской улице, д. 24 (возле бокового входа в школу № 5).
Все отходы перед сдачей нужно рассортировать, вымыть и высушить.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.