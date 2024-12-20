В Подмосковье 21 декабря состоится акция по сбору отходов

21 декабря жителей Московской области приглашают присоединиться к экологическим акциям, которые волонтеры проведут в разных городских округах. Как и всегда, можно будет сдать ненужные вещи и вторичные ресурсы на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.