В Подмосковье 1,2 тыс единиц техники убирают подъезды к храмам

Коммунальные службы Подмосковья в преддверии Пасхи организовали уборку муниципальных дорог и общественных пространств у храмов, монастырей, кладбищ и мемориалов. Для работ задействовали более 1,2 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и автобусные остановки от пыли и грязи, наносят горизонтальную разметку и обновляют пешеходные переходы. Также проводится уборка мусора в полосах отвода дорог, мойка и покраска автопавильонов, очистка ограждений и барьерных конструкций.

В приоритете — подъезды к крупным религиозным объектам и социально значимым местам. В Балашихе приведут в порядок дорогу к храму Александра Невского на площади Славы, а также проезды к Братскому и Покровскому кладбищам. В Домодедове обновят разметку и очистят дороги к церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Буняково и храму Космы и Дамиана в Меткино. В Сергиево-Посадском округе работы пройдут у Ильинского храма, храма Петра и Павла на улице 1-й Ударной Армии и у Всесвятского подворья Троице-Сергиевой лавры.

В план также включены подъезды к мемориалам: «Кладбище Быково» в Жуковском, «Перемиловская высота» в Яхроме, монумент «Ежи» в Химках и музейный комплекс «Зоя» в Петрищеве. На особом контроле находятся дороги к Ново-Иерусалимскому монастырю в Истре, Троице-Сергиевой лавре, монастырям в Коломне, Серпухове и Павловском Посаде. Работы планируют завершить до начала пасхальных торжеств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.