В Подмосковье 10 ноября завершается оплата коммунальных услуг
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
В большинстве округов Подмосковья 10 ноября истекает рекомендованный срок внесения платежей за жирово-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Оплатить счета без комиссии, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), можно следующими онлайн-способами:
- в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в личном кабинетеили с помощью кнопки моментальной оплаты на сайте расчетного центра;
- электронные квитанции — прямо из электронной почты.
Кроме того, платежи принимаются в офисах МосОблЕИРЦ, а также в отделениях банков, их терминалах и онлайн-сервисах.
До конца года при оплате счетов от МосОблЕИРЦ абоненты получают кешбэк и возможность выиграть 3 999 рублей. Подробнее об акциях — по ссылке.