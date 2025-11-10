В Подмосковье 10 ноября завершается оплата коммунальных услуг

В большинстве округов Подмосковья 10 ноября истекает рекомендованный срок внесения платежей за жирово-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оплатить счета без комиссии, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), можно следующими онлайн-способами:

в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в личном кабинете или с помощью кнопки моментальной оплаты на сайте расчетного центра;

электронные квитанции — прямо из электронной почты.

Кроме того, платежи принимаются в офисах МосОблЕИРЦ, а также в отделениях банков, их терминалах и онлайн-сервисах.

До конца года при оплате счетов от МосОблЕИРЦ абоненты получают кешбэк и возможность выиграть 3 999 рублей. Подробнее об акциях — по ссылке.