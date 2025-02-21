В Подмосковье 10 населенных пунктов газифицируют по губернаторской программе

Подмосковные газовики в феврале приступили к строительству газопроводов еще в 10 населенных пунктов в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Гусенево, Золево, Тимково, Еднево Волоколамского г. о., Тереньково Орехово-Зуевского г. о., Сабанино г. о. Егорьевск, Колеймино г. о. Серебряные Пруды, с. Воскресенки г. о. Ступино, Липино Дмитровского г. о., Храброво Можайского г. о.

Всего в этом месяце строительство внутрипоселковых газопроводов ведется в 40 населенных пунктах региона, в которых ранее отсутствовал газ.

Также с начала года специалисты «Мособлгаза» газифицировали уже пять населенных пунктов в Подмосковье: д. Ильинское и д. Любятино Волоколамского г. о., с. Куплиям г. о. Егорьевск, д. Апальщино и д. Рупасово Рузского г. о., благодаря чему к газу смогут подключиться жители более 700 домовладений. Кроме того, для повышения надежности газоснабжения выполнено строительство газопроводов-связок в д. Заозерье Раменского г. о. и реконструкцию газопроводов в д. Анциферово Орехово-Зуевского г. о.

«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тысячи подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.