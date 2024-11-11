В подъездах Истры установили и отремонтировали 90 доводчиков дверей за 2 месяца

С сентября по октябрь специалисты АО «Истринская теплосеть» и МБУ ЖКУ городского округа Истра провели значительные работы по установке и ремонту доводчиков дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

Работа проводилась в Истре, Дедовске, селах Павловская Слобода, Рождествено, а также в других населенных пунктах, таких как поселки Гидроузла имени Куйбышева, Снегири, Глебовский, Истра-1, Первомайский, Курсаково и деревни Кострово, Пречистое, села Новопетровское, Онуфриево.

Всего за два месяца было установлено и отремонтировано порядка 90 доводчиков.

Доводчики — это не просто механизмы, обеспечивающие плавное закрывание дверей. Они играют ключевую роль в создании безопасного и доступного пространства для всех.

Особенно это актуально для пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.