сегодня в 15:55

В пяти округах Подмосковья заменили систему газоснабжения в 2025 году

В рамках программы капремонта в Московской области продолжается активная работа по обновлению систем газоснабжения в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Округи, в которых было выполнено наибольшее количество работ за последний год:

Красногорск — 107 МКД;

Раменский — 39 МКД;

Богородский — 32 МКД;

Солнечногорск — 28 МКД;

Электросталь — 26 МКД.

Замене подлежит как фасадная часть газопровода, так и внутриквартирная.



В квартирах собственников сотрудники газовой службы устанавливают дополнительные защитные элементы:

шаровой кран с тремя степенями защиты (от случайного открытия, от утечки газа, от взрыва при пожаре);

диэлектрическую вставку;

гибкий шланг;

датчики загазованности.

Прежде чем начать ремонт, подрядная организация совместно с управляющей компанией рассказывает жителям, что будет сделано, и сообщает о датах проведения работ в жилых помещениях, чтобы обеспечить доступ к внутриквартирному газопроводу.

При монтаже газовой разводки нередко требуется разобрать кухонную мебель. Это сделают специалисты-мебельщики подрядной организации. Они аккуратно разберут и соберут кухонную мебель после окончания работ.

Чтобы избежать порчи имущества, его укроют пленкой, пятно ремонта изолируют для безопасного проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.