В пяти деревнях Серебряных Прудов 3 сентября отключат свет из-за ремонтных работ

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3 сентября в связи с проведением плановых ремонтных работ в пяти деревнях округа Серебряные Пруды будет производиться отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации округа.

3 сентября с 08:00 до 17:00 (Отключение в указанный период не более 4-х часов) свет отключат в деревнях Коровино, Должиково, Ламоново, Лишняги и Крутовец.

СНТ «Серебряное» Успенский — частично. Количество проживающего населения на данной территории — 1 940 человек. Социально — значимых объектов — 0.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.