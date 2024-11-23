В Павловском Посаде завершили ремонт теплосетей

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Более 2 100 метров аварийного трубопровода заменили в Подмосковье

Ветхие теплосети заменили на улице Урицкого в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе округа.

Всего специалисты заменили 2116 метров трубопровода. Сейчас время магистраль готова к работе.

«Бесконечные аварии на улице Урицкого были спровоцированы изношенностью теплосетей и приводили к перебоям теплоснабжения в центральной части города. В данный момент завершаются работы по ремонту теплосети», — рассказал заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов.

Для того, чтобы минимизировать случаи отключения горячей воды и отопления, на время ремонта рабочие подключили специальную обходную систему. Так жители не ощутили снижения температуры и в домах сохранялось тепло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.