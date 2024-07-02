В Павловском Посаде проверили качество водоснабжения одного из домов

По указанию Мин ЖКХ специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили качество водоснабжения в муниципальном доме № 75 на ул. Кирова в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проведения органолептического анализа на местном водозаборном узле, а также на вводе в дом установлено, что вода визуально прозрачная, без примесей и посторонних запахов.

По данным руководства подразделения Водоканал ГУП МО «КСМО» «ППКС» с 3 по 5 июня в ночное время суток проводились аварийные работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе холодного водоснабжения проходящего по улице Кирова.

Напомним, что в Павловском Посаде завершен ремонт сетей и восстановление благоустройства дорожного покрытия улицы Кирова. Всего проложено1540 погонных метров сетей. Смонтировано 36 колодцев. Трубопровод функционирует. Все абоненты переключены на новую трассу. Охват населения составил 5800 человек

«Благодарю Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и Вице-губернатора Московской области Евгения Акимовича Хромушина за возможность модернизации водоснабжения одной из наших центральных улиц. Отдельную благодарность хочу выразить Павлово-Посадскому филиалу ГУП МО КС МО за выполнение работ по замене трубопровода и ДРСУ, которое, в рекордные сроки произвело ремонт 1,8 километра асфальтового покрытия дорожного полотна», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.