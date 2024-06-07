В Павловском Посаде началась реализация проекта «Светлый город»

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Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Павлово-Посадском. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: Павлово-Посадский городской округ: г. Павловский Посад, пер. Совхозный, д. Семеново, ул. Заречная, д. Малыгино, д. Фомино, г. Павловский Посад, ул. Афанасовская, д. Евсеево, д. Гора, д. Носырево, ул. Цветочная, Степная, 2-й — 5-й Лесной проезд, с. Рахманово, ул. Дачная, пос. Большие Дворы от ул. Крупской, д. Назарьево, (Петровский Луг); д. Дальняя.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.