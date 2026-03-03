В Павлово-Посадском округе усилили уборку и контроль подтоплений

В Павлово-Посадском округе 2 марта обсудили работу коммунальных и дорожных служб в зимне-весенний период. Глава округа Денис Семенов поручил усилить очистку крыш, дорог и дворов, а также подготовиться к возможным подтоплениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Денис Семенов провел оперативное совещание с ответственными службами. Основное внимание уделили обращениям жителей и координации работ в период перепадов температур и активного таяния снега.

Особый акцент сделали на очистке кровель от снега и наледи. В администрацию поступает много жалоб на протечки, поэтому поручено усилить работу на социальных объектах и в многоквартирных домах.

«Составляем график приоритетности, исходя из количества жалоб и технического состояния крыш. По фотоотчетам вижу: крыши убираются частично. Это недопустимо — чистить нужно полностью», — отметил Денис Семенов.

Также дано поручение обеспечить полный цикл уборки дорог, тротуаров, дворов, парковок и детских площадок с обязательным вывозом снега и устранением наледи. Из-за перепадов температур на региональных и муниципальных дорогах появились новые повреждения покрытия. С наступлением потепления начнется оцифровка ям и их оперативная ликвидация.

В связи с активным снеготаянием уже фиксируются локальные подтопления. Службам поручено проверить и прочистить ливневую канализацию и водоотводные канавы, организовать откачку воды и взять на контроль дворы с проблемным водоотведением, а также ситуацию в парке Меленки.

Кроме того, прогнозируется повышение уровня воды в реке Клязьме. В округе усилили мониторинг гидрологической обстановки, проверяют состояние дамб и водопропускных сооружений. Все службы переведены в режим повышенной готовности и работают круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.