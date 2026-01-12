В Павлово-Посадском округе с начала года очистили более 250 крыш от снега и наледи

В Павлово-Посадском городском округе с начала 2026 года специалисты управляющих организаций и подрядных служб очистили от снега и наледи более 250 крыш многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском округе продолжается плановая и усиленная очистка кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Работы ведутся с учетом погодных условий и обращений жителей, что позволяет снизить риски схода снежных масс и образования сосулек.

Специалисты используют механизированные и ручные методы для удаления наледи и снежных «шапок», уделяя особое внимание домам с интенсивным пешеходным движением — у входных групп, остановок, детских площадок и тротуаров. Перед началом работ территории ограждаются сигнальной лентой, устанавливаются предупреждающие знаки и временно ограничивается проход.

Профильные службы контролируют профилактику зимних угроз. Управляющие организации обязаны своевременно обследовать кровли, водосточные системы и козырьки подъездов, чтобы не допустить скопления снега и наледи. Жителей просят соблюдать осторожность, не заходить за ограждения и сообщать о проблемных участках управляющим компаниям. Очистка крыш продолжится до стабилизации погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.