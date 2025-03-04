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В парках Подмосковья убрано более 960 тыс куб метров снега за зиму

В зимний период в парках культуры и отдыха Московской области производились работы по очистке территорий от снега. В этой деятельности приняли участие 704 человека и 206 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«За зимний сезон было убрано более 960 тыс. куб. метров снега. Было задействовано более 700 человек и свыше 200 единиц спецтехники. Эффективная организация процесса уборки снега обеспечивает комфортные условия для посещения парков в зимний период и способствует созданию безопасной городской среды», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Работы начинались с центральных входных групп и аллей, после производилась расчистка детских и спортивных площадок, а также второстепенных дорожек.

В целях обеспечения безопасности передвижения жителей и гостей региона, все территории обрабатывались противогололедными материалами.

На данный момент в Московской области насчитывается 209 парков культуры и отдыха, в которых проводились данные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.