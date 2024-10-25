В парках Подмосковья прошел мониторинг готовности к предстоящему зимнему сезону

С 18 по 25 октября в парках Подмосковья прошел первый этап мониторинга готовности парков к зимнему сезону 2024-2025. В рамках этого мероприятия оценивалось состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала. В выездных мероприятиях приняли участие представители администраций городских округов и дирекций парков, а также министерств. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Под представительством Министерства благоустройства уже совершили рабочие выезды в парки Одинцовского округа, Балашихи, Мытищ, Химок, Красногорска, Домодедова, Сергиева Посада.

«Зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона. Наша основная задача — обеспечить их безопасность и комфорт. Мы внимательно оцениваем состояние уборочной техники и готовность персонала к зимнему периоду, а также обсуждаем подготовку зимних мероприятий и инфраструктуры для активного отдыха. В ближайшее время мы проверим парки Люберец, Клина, Подольска, Солнечногорска, Реутова, а также Ленинского, Можайского и Рузского округов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За прошедшую неделю представители Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк» провели мониторинг парков Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали, Фрязино, Щелково, Лобни, Шаховской, Лотошина, а также Лосино-Петровского, Рузского, Можайского, Богородского округов и округа Пушкинский.

В ближайшее время смотры пройдут в парках, Королева, Луховиц, Коломны, а также Павлово-Посадского, Дмитровского, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского городских округов.

«Подмосковные парки в зимнее время привлекают как жителей, так и гостей нашего региона. Сейчас нам важно оценить состояние парков перед началом новогодних и зимних праздников. Для этого организованы выезды работников министерства и кураторов МосОблПарка. Они проводят тщательные осмотры, консультируют, оценивают готовность парков встретить большой поток посетителей», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ели и иллюминация, Почта и Резиденции Деда Мороза, а также сезонные предложения от кафе и ресторанов. Лучшие локации будут отмечены знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

Министерство физической культуры и спорта Московской области планирует совместно с администрациями проверить готовность к зиме 33 парков в 14 городских округах. На сегодняшний день уже проведена оценка состояния уборочной техники, инвентаря и готовности персонала 23 подмосковных парков.

«На предстоящий зимний период у нас запланирована обширная спортивная программа в парках, поэтому уже сейчас важно начать подготовку территорий и спортивных локаций», — отмечают в ведомстве.

Представители регионального министерства спорта уже провели оценку готовности парков в Истре, Волоколамске, Дубне, Талдоме, Клину, Чехове, Раменском, Бронницах и Жуковском. До конца октября будет также проведена оценка готовности парков в Егорьевске, Серебряных Прудах, Шатуре, Ступине и Кашире.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.