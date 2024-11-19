В парках Королева запланирована увлекательная программа ко Дню матери

День матери традиционно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Это теплый и сердечный праздник, который напоминает, что в жизни каждого из нас есть главный человек — мама. Праздник символизирует собой поддержку традиций бережного отношения к женщинам, закрепление семейных уз и традиций, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

В это воскресенье, 24 ноября, жители и гости Королева смогут посетить мероприятие «Для милых мам», приуроченное к празднованию Дня матери.

Посетителей Центрального городского парка ждет разнообразная программа — творческие мастер-классы, где каждый желающий сможет сделать подарок своими руками для своей мамы, а также интерактивно — познавательные программы для детей, концертно-танцевальная программа «От сердца к сердцу», выставки детских поделок «Моя мама», видео-поздравления и многое другое.

Исполнение любимых мелодий от Королевского духового оркестра Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина создаст всем посетителям парка отличное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.