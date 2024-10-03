В парках Истры подготовили технику для расчистки дорожек от снега зимой

Вся техника парков г. о. Истра находится в исправном состоянии и готова к зимнему сезону. В арсенал входят мотоблоки, тракторы и мини-погрузчики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оборудование уже прошло техническое обслуживание, включая замену масел и свечей. Все для того, чтобы полностью быть готовым к работе в условиях низких температур.

«Парки нашего округа — любимые места отдыха людей. Местные жители любят проводить здесь время с детьми, заниматься спортом и кататься на велосипедах летом, а зимой — на лыжах. Мы сделаем все возможное для их комфорта», — отметил заместитель директора по содержанию парков МАУК «Дирекция парков» Истры Алексей Корпусов.

В парках в любой сезон года жители и гости найдут, чем заняться. Специалисты пообещали, что приложат все усилия для обеспечения комфортных и безопасных условий отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.