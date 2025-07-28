В парках Балашихи продолжается сезонная обработка от клещей

Второй этап акарицидной обработки парковых территорий стартовал в городском округе Балашиха. Мероприятие направлено на снижение численности клещей и обеспечение безопасности жителей в летний сезон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты орошают траву от клещей на 17 парковых территориях общей площадью свыше 100 гектаров. В течение первых двух дней после начала работ рекомендуется соблюдать осторожность: воздержаться от лежания на траве, употребления в пищу травы животными и организации пикников.

«Своевременное начало акарицидной обработки – необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости наших парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно наслаждаться отдыхом на природе», – сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо борьбы с клещами, на территории парков проводятся комплексные санитарные мероприятия по борьбе с грызунами, дезинсекции зданий и сооружений, а также гербицидной обработке борщевика Сосновского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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