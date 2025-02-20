В Озерах капитально отремонтируют тепловые сети в 2025 году

Капитальный ремонт нескольких участков теплосетей, расположенных в Озерах оруга Коломна, проведут к началу нового отопительного сезона. В перечень объектов вошли отдельные территории в микрорайоне 1, 1А и Маршала Катукова, а также участок на улице Ленина, 73Б в районе больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей на территории города Озеры проведут в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Кроме того, осенью в Озерах запустят новую котельную на улице Юрия Сергеева, которая будет снабжать теплом и горячей водой население пяти многоквартирных домов.

Также на этот год запланирована реконструкция озерской котельной № 81, расположенной по адресу: Микрорайон 1, д. 12А. Подрядчика для этих работ уже выбрали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.