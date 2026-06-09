В Орехово-Зуевском округе провели газ в деревню Деревнищи

Специалисты завершили строительство распределительного газопровода в деревне Деревнищи Орехово-Зуевского округа. Проект реализован по губернаторской программе газификации Московской области.

В 2026 году программу продолжат еще в семи населенных пунктах округа. Газ проведут в деревни Власово, Савинская, Грибчиха, Барышево, Юрятино, а также в поселки Хвойный и Тополиный.

Жители, желающие включить свой населенный пункт в программу, могут подать заявку в министерство энергетики Московской области. Для этого необходимо соблюдение двух условий: наличие не менее 30 зарегистрированных жителей и стоимость подключения на одного человека не выше 450 000 рублей.

Задать вопрос по газификации можно через официальные страницы Мособлгаза в социальных сетях: https://vk.com/id872953125

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.